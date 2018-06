DS potrebbe dar vita alla supercar X E-Tense pensata per il 2035

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Nel piano di sviluppo della marca DS, che assieme a Peugeot, Citroen e Opel fa parte del Gruppo PSA, ci potrebbe essere una vettura sportiva di gamma alta, derivata dal concept X E-Tense che è stata presentata come prototipo di stile (e dunque non marciante) nello scorso aprile, in occasione del Salone di Pechino. Lo ha detto lo stesso responsabile del brand DS Yves Bonnefont che, valutate le reazioni più che positive che sono state suscitate da questa concept, ha affermato che l'azienda sta esaminando ''la possibilità di costruire questa vettura da sogno, immaginata per il 2035, in tempi più vicini''. L'ipotesi è di realizzare una piccola serie di questa sportiva ad alte prestazioni immaginata per la propulsione 100% elettrica. ''E se non si dovesse arrivare a questa fase - ha precisato Bonnefont - ne realizzeremo almeno un esemplare marciante''. (ANSA)