Volkswagen Amarok, via a vendite: anche in versione con V6 258 CV

ROMA - Cresce verso l'alto la gamma del pick up Volkswagen Amarok, grazie all'arrivo di un nuovo motore top di gamma, il V6 TDI con 258 CV di potenza disponibile per le versioni Highline e Aventura. Questa moderna unità a gasolio è in grado di superare la potenza di 258 CV utilizzando l'overboost che - premendo a fondo sull'acceleratore - per periodi limitati la fa salire a 272 Cv. Un significativo passo avanti rispetto alla versione precedente da 224 Cv che conferma anche la volontà della Casa tedesca di posizionare questo veicolo da lavoro in concorrenza, in alcuni mercati, con i più poderosi pick-up di origine Usa. La trazione integrale permanente 4Motion e il cambio automatico a 8 rapporti fanno parte della dotazione di serie dell'Amarok con il nuovo motore top di gamma, sia per la versione Highline sia Aventura.



L'Amarok dotato del V6 più performante presenta anche una serie di nuovi elementi estetici: per esempio, il rivestimento del padiglione, i rivestimenti dei montanti e altri dettagli del tetto dell'Amarok Aventura sono in nero titanio. L'accostamento con i sedili in pelle Nappa dello stesso colore dà vita a un look particolarmente accattivante e armonioso. Sull'Amarok Aventura il nuovo motore top di gamma è abbinato a cerchi Talca da 20 pollici color grafite scuro con superficie lucidata a specchio. Inoltre, la vernice metallizzata Peacock Green, disponibile per la prima volta per l'Amarok e offerta in esclusiva per la versione Aventura da 258 CV (190 kW) prodotta ad Hannover, accentua il carattere sportivo del modello in combinazione con la sportbar verniciata in tinta con la carrozzeria. Oltre a questa tonalità sono sempre disponibili a richiesta sia le vernici opache (Grigio Indio, Blu Ravenna) sia la precedente vernice metallizzata Blu Ravenna, che conferisce un tocco di maggiore esclusività alla versione Aventura.



Nella dotazione di serie dell'Amarok Highline e Aventura equipaggiati con il nuovo V6 258 CV non mancano i fari anteriori bixeno con luci diurne a LED. ll pacchetto Light & Sight (funzione Leaving e Coming Home e funzione intermittente dei tergicristalli con sensore pioggia), i fari fendinebbia anteriori con luci di svolta e gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente sono a loro volta disponibili di serie per la versione Aventura, mentre sono a richiesta per l'Highline.



I primi modelli Amarok equipaggiati con il nuovo V6 258 CV saranno disponibili a partire dalla metà del mese ad un prezzo di 48.400 euro (IVA e MSS escluse), inferiore di 600 euro rispetto alla generazione precedente.