Futura supercar Alfa Romeo avrà un potente cuore by Ferrari

ROMA - Fra le molte novità annunciate da Sergio Marchionne e dalla sua squadra al recente incontro a Balocco, per presentare il piano 2018-2022, una delle più interessanti è l'inedita supercar Alfa Romeo che riporterà sul mercato il glorioso nome 8C nato nel 1931 e riutilizzato dal 2007 al 2009 per la 8C Competizione prodotta in 500 unità. Secondo l'autorevole magazine tedesco Auto Motor und Sport, che si è basato sulle indicazioni fornite ufficialmente da Tim Kuniskis CEO di Maserati e Alfa Romeo durante la presentazione a Balocco, la futura supercar 8C utilizzerà, come già accade per Giulia e Stelvio, un V6 Biturbo di origine Ferrari. Ma invece dei 510 Cv delle due attuali Quadrifoglio, questa moderna unità - che verrà collocata in posizione centrale - dovrebbe essere potenziata per arrivare a circa 540-550 Cv, a cui sommare quella erogata da un gruppo Hy-Kers sviluppato da Magneti Marelli e integrato nella scatola del cambio-differenziale. Derivato da quello già presente ne LaFerrari (in cui fornisce 120 kW cioè 163 Cv al sistema complessivo di propulsione) questo elemento ICE dovrebbe far salire l'output complessivo a disposizione del pilota dell'Alfa Romeo 8C a oltre 700 Cv, con un tempo per scattare da 0 a 100 inferiore a 3 secondi.



Prevista, come indicato nella chart ufficiale della FCA, anche l'elettrificazione dell'avantreno in modo da ottenere uno schema di trazione integrale 'mista' con gestione computerizzata. La nuova 8C potrebbe entrare così in diretta concorrenza non tanto con le Ferrari - brand che brilla di luce propria - ma piuttosto con le Lamborghini e le McLaren che sono tra le protagoniste nel sottosegmento 'mid engine' all'interno di quel 5% del mercato globale occupato dalle cosiddette Specialty. Auto Motor und Sport non esclude comunque che nella sua vita, che andrà oltre la metà del prossimo decennio, la nuova 8C possa adottare anche un V8 Biturbo di origine Ferrari, anch'esso completato da sezione ibrida, ed in grado di far entrare la futura berlinetta del Biscione nel ristretto ma molto redditizio mondo delle hypercar.