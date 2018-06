Peugeot Expert Pro Limited Edition,serie dedicata al comfort

ROMA - Per rafforzare la sua presenza nel segmento che rappresenta circa il 13% del mercato complessivo dei veicoli commerciali, Peugeot presenta Expert Pro 'Limited Edition', una versione che si colloca al centro della gamma, tra l'allestimento Pro e quello Premium.



Si tratta di una serie speciale a tiratura limitata di 200 unità su base Pro, con lunghezza Standard a 4,96 metri, motorizzazione BlueHDi 115 S&S ed esclusivamente con carrozzeria bianco banchisa. Il prezzo è stato fissato a 14.700 euro(iva e messa su strada escluse). Alla dotazione di serie della versione di derivazione, Expert Pro 'Limited Edition', aggiunge di serie il pack comfort costituito da climatizzatore manuale, impianto audio RD6 (radio FM/AM, Bluetooth, USB, jack e presa 12 V nel vano di carico) e sensori di parcheggio posteriori.



La portata di Expert Pro Limited Edition arriva a 10 quintali ed il veicolo è in grado di caricare fino a 5,3 m3 in un vano di carico che è lungo 2,51 m, largo fino a 1,62 ed alto 1,39 metri.



Sviluppato su un nuovo telaio, beneficia integralmente dei vantaggi della piattaforma modulare EMP2 già apprezzata su molti altri modelli della casa.



Come tutte le motorizzazioni BlueHDi (da 95 a 180 CV), anche quella da 115 CV di Expert Pro 'Limited Edition' adotta il catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) posizionato a monte del FAP (Filtro Anti Particolato). Il serbatoio dell'additivo AdBlue, da 22,4 litri, assicura un'autonomia di circa 15.000 km: il 'rifornimento' si effettua facilmente grazie allo sportellino di riempimento esterno, posizionato nel montante centrale, invisibile quando la portiera del conducente è chiusa. Si tratta della tecnologia di disinquinamento più efficace presente sul mercato.