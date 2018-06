Volvo lancia Polestar Engineered, auto elettrificata performante

ROMA - Volvo Cars punta sul lusso ecologico e ad alte prestazioni. Il costruttore sta per lanciare una nuova linea ottimizzata di vetture elettrificate ad elevate prestazioni, denominata Polestar Engineered e sviluppata specificamente per le sue nuove auto ibride plug-in della Serie 60 con motore T8 Twin Engine.



L'annuncio arriva una settimana prima della presentazione della nuova berlina sportiva S60 prevista in concomitanza con l'inaugurazione della prima unità produttiva Volvo negli Stati Uniti, e più precisamente a Charleston, Carolina del Sud. Lo stabilimento sarà l'unico sito di produzione della nuova S60, che è anche la prima Volvo costruita negli Usa.



Polestar Engineered, sviluppata dalla divisione di Volvo Cars specializzata in vetture elettrificate ad alte prestazioni, Polestar, applica le competenze ingegneristiche di Polestar alle ruote, all'impianto frenante, alle sospensioni e alla centralina elettronica dell'auto. La linea è espressione dell'impegno assunto da Volvo Cars e da Polestar per quanto riguarda l'elettrificazione.



''Le auto elettriche sono il nostro futuro - ha dichiarato Håkan Samuelsson, presidente e ceo di Volvo Cars -. Oggi inizia una nuova era per i modelli Volvo elettrificati, ottimizzati grazie alla maestria ingegneristica di Polestar in ambito prestazionale. Questa strategia affonda le sue radici nella nostra convinzione, da tutti condivisa in Volvo, che il futuro dell'industria automobilistico sarà basato sulla trazione elettrica''. Polestar Engineered debutta con la nuova berlina di lusso S60, prossima al lancio. L'offerta sarà disponibile esclusivamente per le versioni top di gamma T8 Twin Engine e va a posizionarsi al di sopra delle versioni R Design di Volvo.



Dal prossimo anno, la versione Polestar Engineered verrà realizzata, in numero limitato, anche per la nuova V60 station wagon e per il SUV XC60 e sarà disponibile in tutto il mondo presso le concessionarie Volvo e attraverso Care by Volvo, il servizio di abbonamento premium della Casa.