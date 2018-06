Audi conferma con un tweet modernità della nuova city car A1

ROMA - Per Audi il 2018 ha un valore tutto particolare, in quanto oltre a prevedere il lancio (previsto per fine agosto) della e-Tron, primo modello 100% elettrico della Casa dei Quattro Anelli, ha in calendario altri importanti debutti, come le varie A7, A6, A6 Avant e Q3, e soprattutto i 'estremi' della gamma. Si tratta dell'ammiraglia Q8 - appena presentata staticamente in Cina e introdotta per consolidare la presenza nel mercato dei suv - e della 'piccola' A1 che, a sua volta, ha la missione di rafforzare il successo di Audi anche nel mondo delle city car. Con un teaser diffuso via Twitter, la Casa di Ingolstadt fa scoprire - in anticipo rispetto al grand evento di lancio che sarà probabilmente organizzato a Barcellona - la plancia della A1, completamente rinnovata e dotata di un display touch di ultima generazione su cui sarà possibile scrivere con le dita per interrogare la rubrica del telefono, indicare una destinazione al navigatore o scegliere un brano musicale. Come ha ricostruito AutoPlus, il look della A1 sarà coerente con quello delle ultime arrivate in Casa Audi, evidenziando proporzioni più 'importanti' grazie alla presenza sotto alla elegante carrozzeria - solo a 5 porte - della piattaforma MQB0, la stessa della Seat Ibiza e della Volkswagen Polo.