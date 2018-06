Chevrolet Camaro, arriva l'allestimento Carbon Pack

ROMA - Un carattere ancora più grintoso e muscoloso: questo è reso possibile grazie all'allestimento Carbon Pack che il gruppo Cavauto ha deciso di proporre sulla Chevrolet Camaro. Il nuovo pack è caratterizzato dall'adozione di componenti in fibra di carbonio, che arricchiscono le forme della sesta generazione di Camaro, conferendole ulteriore personalità. Si tratta di un pacchetto aerodinamico che comprende minigonne laterali, splitter anteriore, spoiler, cofano Performance, estrattore posteriore. Inoltre i loghi Chevrolet presenti sull'automobile sono trattati con colorazione nero matt.



L'allestimento Carbon Pack è disponibile per il MY18 della Camaro V8 6.2 litri con cambio manuale e automatico, e per la Camaro 2.0 Turbo 4 cilindri automatica. Il costo è di 9.320 euro, IVA inclusa.



Per una trasformazione completa della vettura, sono disponibili a richiesta altri accessori ed optional come ad esempio assetto sportivo, filtro aria sportivo highflow con centralina Motorsport, scarico Performance Extreme Black e cerchi Performance con pneumatici 285/30 R20 ant. - 305/30 R20 post, a scelta tra cinque diverse lavorazioni, finiture e colorazioni. Per il mercato italiano è proposta anche la versione da 250 CV della Camaro.