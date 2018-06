Nissan Juke MY18, c'è anche l'allestimento Bose

ROMA - Svelato a marzo al Salone di Ginevra, il restyling di Nissan Juke si prepara al debutto su strada con il via alle vendite. Il facelift del crossover di Nissan, che sarà in vendita ad un prezzo di partenza di 19.660 euro, apporta delle novità rispetto al passato soprattutto per il design esterno e per gli interni che si arricchiscono adesso con la tecnologia avanzata dell'impianto audio BOSE Personal Sound System, per l'allestimento Bose Personal Edition.



Il frontale della Juke MY18 ha un look più moderno grazie alla nuova griglia 'V-Shape' dalla finitura Dark Chrome, gruppi ottici dalle finiture brunite e calotte degli specchietti retrovisori con indicatori di direzione a Led. I fendinebbia a Led sono ora di serie a partire dall'allestimento Acenta.



La scelta del colore esterno si arricchisce di due nuove tonalità: il Vivid Blue e il Chestnut Bronze.



I pacchetti di personalizzazione esterna ed interna si rinnovano grazie anche all'introduzione di due nuove tonalità di colore, entrambe dall'effetto satinato, che garantiscono uno stile unico.



Per la personalizzazione degli interni - oltre all'opzione nero lucida, che resta disponibile - si aggiungono i due nuovi colori Energy Orange e Power Blue, che esaltano il design del tunnel centrale, delle bocchette di ventilazione, e delle finiture delle portiere e dei sedili.



All'esterno, personalizzazioni per le finiture dei paraurti anteriore e posteriore, i battitacco laterali e le calotte per gli specchietti.



Sono disponibili cerchi in lega da 16'', 17'' e 18''. In particolare, i cerchi da 18'' disponibili sull'allestimento top di gamma sono personalizzati con inserti colorati nelle nuove tonalità.



Il volante è rivestito in pelle pregiata e il quadro strumenti diventa più chiaro e leggibile grazie alla nuova visualizzazione delle informazioni 'bianco su nero', già dalla versione Visia.



Nissan Juke è disponibile in tre allestimenti: Visia, Acenta e, per il mercato italiano, la versione top di gamma Bose Personal Edition. Tre le motorizzazioni disponibili: DIG-T 115 solo su Acenta, 1.6 GPL su Visia e Acena e la 1.5 dCi 110 CV su Visia, Acenta e BOSE Personal.