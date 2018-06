Lexus a Parco Valentino con LC Hybrid e NX Hybrid F Sport

ROMA - Lexus svela al Salone di Torino, in corso al Parco del Valentino, la sua nuova icona delle coupé di lusso, la LC Hybrid 2 porte, 4 posti, colore giallo race, in allestimento Sport+. Massima espressione del design, dell'ingegneria e della tecnologia Lexus, LC Hybrid incarna la nuova direzione del brand verso la ricerca di performance uniche, con attenzione alla cura del dettaglio e al design. La Lexus LC è caratterizzata da un 'dna 100% Hybrid' con motore 3.5 litri benzina abbinato al sistema ibrido in grado di erogare ben 359 CV. E' stato inoltre introdotto per la prima volta sul mercato, il sistema Multistage, un cambio automatico a 4 rapporti meccanici che, abbinato al già noto e-CVT, è in grado di simulare 10 rapporti con tempi di cambiata paragonabili ad un doppia frizione ma con innesti più continui e progressivi. LC Hybrid si basa sulla nuova piattaforma GA-L (Global Architecture - Luxury), disegnata appositamente per nuove generazioni di modelli con motore anteriore e trazione posteriore.



In mostra ci sarà anche il suv compatto NX Hybrid F Sport, con la la motorizzazione Self Charging Hybrid e la possibilità di scelta tra trazione integrale e anteriore. L'allestimento F Sport si distingue per un design dedicato dei cerchi in lega da 18'', griglia F Sport, volante in pelle traforata, i sedili sportivi in pelle con supporto lombare, ed infine la pedaliera in alluminio che completa l'equipaggiamento sportivo.



Entrambi i modelli sono dotati del sistema Lexus Safety System+, un pacchetto completo di tecnologie per la sicurezza, realizzato per prevenire e ridurre le possibilità di collisione a qualsiasi velocità di marcia che include il sistema pre-crash, cruise control adattivo, fari abbaglianti automatici, assistenza al mantenimento di corsia con funzione di allerta tramite oscillazione e riconoscimento segnali stradali.