Mercedes, è Rise nuovo allestimento entry level di Classe V

ROMA - La famiglia di Mercedes-Benz Classe V si allarga con la nuova versione Rise che rappresenta il nuovo entry level al monovolume della Stella, con prezzi a partire da 35.000 euro. Classe V Rise porta a bordo nuovi elementi, realizzati su misura per chi cerca un multispazio dinamico e versatile.



Insieme alle versioni Executive, Sport e Premium, l'allestimento Rise arricchisce la gamma di Classe V, offrendo una nuova e vantaggiosa opportunità di scelta.



Forte di un design e di materiali ricercati, la versione Rise introduce una serie di novità per gli interni, a partire dalla disposizione dei sedili disponibile in configurazione da 5 e 7 posti. La plastica che riveste il pianale del vano passeggeri, rende gli interni più versatili e facili da pulire.



Su questa versione saranno disponibili i motori 4 cilindri diesel 200d e 220d da 163 e 136 cavalli, con la trazione posteriore nelle configurazioni Compact e Long. Di serie, Classe V Rise, è disponibile con il cambio manuale a 6 rapporti, mentre tra gli optional è possibile scegliere la trasmissione automatica 7G-Tronic Plus a 7 rapporti.