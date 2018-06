In corso i test su strada del nuovo minibus Mercedes-Benz

ROMA - Per Mercedes-Benz si avvicina il momento del reveal del minibus realizzato sulla base del nuovo Sprinter. La Casa tedesca ha diffuso alcune immagini di un prototipo con carrozzeria ampiamente camuffata del veicolo trasporto passeggeri di prossima presentazione, impegnato nei dintorni della città di Dortmund in alcuni test su strada pre-produzione. Si tratta di un modello a passo lungo con porta a doppio battente all'anteriore e a singolo al posteriore, che è destinato a sostituire nella gamma attuale la proposta con due assi al retrotreno.



Il futuro minibus imbarcherà tutte le soluzioni tecniche più avanzate offerte oggi su Sprinter, che è stato presentato in giugno a livello europeo e che nella sua terza generazione prevede vari dispositivi ''attivi'' dedicati all'assistenza alla guida, come il sistema antisbandamento e il Brake Assist, e numerose soluzioni pensate per la connettività e la telematica che incontrano le necessità di utilizzo sia delle aziende sia di artigiani e professionisti.