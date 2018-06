Gli studenti della Skoda Vocational School firmano SunRoq

ROMA - Con il concept SunRoq gli studenti della Skoda Vocational School di Mlada Boleslav hanno immaginato un'originale cabriolet derivata dal Suv Karoq. Il progetto, il quinto del genere firmato dagli allievi dell'istituto ceco, ha avuto come linea guida la realizzazione di un nuovo modello di spiccata personalità, partendo da un veicolo esistente, da sottoporre a minime modifiche. Rispetto allo sport utility in produzione, la show car derivata da esemplare con motore a benzina 1.5 TSI, presenta novità esterne per quello che riguarda i paraurti, i montanti del tetto, le portiere maniglie comprese, il vano bagagli e i proiettori.



La realizzazione della SunRoq, esercitazione di stile che non avrà un futuro di produzione, ha impegnato 23 studenti di varie aree della scuola per otto mesi: hanno lavorato insieme raccogliendo idee e indicazioni emerse anche dai social network, canali utilizzati poi per la scelta del nome del veicolo.