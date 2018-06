Ad ottobre la nuova Peugeot 508, disponibili 18 versioni

ROMA - Dopo la presentazione mondiale al Salone di Ginevra dello scorso marzo, dove è stata svelata nell'esclusiva serie speciale limitata First edition, Peugeot nuova 508 sta per fare l'ingresso nel mercato italiano dove sarà lanciata commercialmente ad ottobre. Nel nostro Paese sarà disponibile una gamma costituita da 18 versioni, combinazione di sei allestimenti, cinque motorizzazioni e due tipologie di trasmissioni.



L'ammiraglia, dallo stile distintivo ed elegante, porta a bordo tanta tecnologia, a partire dall'ultima evoluzione del Peugeot i-Cockpit. Lo stile strizza l'occhio al mondo dei coupé, una forma da filante fastback più che da tradizionale berlina ed una firma luminosa molto distinguibile. Le nuove motorizzazioni vengono esaltate dalle qualità del telaio e del nuovo retrotreno multilink; la tecnologia alza ulteriormente l'asticella di ciò che ci si aspetta da un'auto di questa categoria grazie anche alla disponibilità del sistema Night Vision per vedere, di notte, oltre la portata dei fari. Il salto di qualità rispetto alla precedente generazione fanno di nuova 508 la portabandiera mondiale della crescita del marchio.