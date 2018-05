Volvo, debutta V60: la familiare per eccellenza

TARRAGONA - Chi pensa che le station wagon siano state definitivamente soppiantate da suv e crossover dovrà necessariamente ricredersi. Ad aprile, infatti, si è registrato un rialzo delle vendite delle vetture con questo tipo di carrozzeria, rispetto allo stesso mese del 2017 (12.074 unità del 2018 contro le 11.915 dell'anno prima). Spazio e versatilità, peculiarità che condividono con le auto dalla 'guida rialzata', ma anche uno stile ed un'eleganza senza tempo, che sembra non passar mai di moda. Lo sa bene Volvo la cui ultima creatura, la V60, è proprio una station wagon. Per dimostrare la sua versatilità e il suo spirito da auto familiare, la casa svedese aveva deciso di svelarla a febbraio, poco prima del salone di Ginevra, alla stampa specializzata internazionale, in un press lunch davvero singolare: la casa di una famiglia borghese, nei sobborghi di Stoccolma. E oggi, a pochi mesi dal debutto, è stato possibile provare il modello sulle strade sinuose della Catalogna, nei dintorni della città di Tarragona. Con V60, la casa di Goteborg lancia una station purosangue che strizza l'occhio alla sorella maggiore V90 e che è più lunga di 13 cm rispetto alla passata generazione, appena 5 più corta della vecchia V70 . In arrivo in Italia a partire dal prossimo settembre, nuova V60 è pronta a competere sul mercato - nel segmento delle familiari premium - con Mercedes Classe C, Bmw Serie 4 e Audi A4. L'obiettivo, nell'anno pieno, è di riuscire a venderne 3.500 unità, nell'arco di quest'anno si riusciranno a raggiungere circa 1.200 immatricolazioni. La nuova V60, che condivide la piattaforma SPA (Architettura di Prodotto Scalabile) di Volvo Cars con la nuova XC60 e con quattro modelli top di gamma della Serie 90, introduce un nuovo standard di riferimento nel segmento delle station wagon medie di lusso grazie ai suoi interni molto curati ed eleganti, che richiamano un forte senso di raffinatezza, nonché spaziosi. Il livello di connettività è avanzato: non va dimenticata infine la tecnologia relativa alla sicurezza con innovativi sistemi di supporto alla guida e l'autopilota che assiste il conducente, soprattutto per il mantenimento di corsia, distanza di sicurezza e velocità, nei lunghi viaggi. Un dispositivo che consente di marciare all'insegna del confort ed in tutta sicurezza. Tra i sistemi vale la pena ricordare il City Safety con Autobrake che utilizza la frenata automatica per evitare collisioni potenziali ma anche per ridurre le conseguenze di collisioni con veicoli che sopraggiungono in senso opposto.



Accanto a questo dispositivo, anche - come detto - il Pilot Assist, che assiste il conducente in fase di sterzata, il Run-off Road Mitigation per la riduzione dell'impatto in caso di uscita dalla carreggiata, e l'Oncoming Lane Mitigation, che avverte il conducente in caso di sconfinamento dalla corsia di marcia correggendo la traiettoria del veicolo.



L'info-intrattenimento è garantito invece dall'impianto Sensus diVolvoCars, compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e i dispositivi 4G, che consente al conducente di rimanere connesso in qualsiasi momento. Il sistema viene gestito attraverso uno schermo touch tipo tablet estremamente intuitivo.



In linea con l'annuncio di Volvo Cars di voler elettrificare tutte le nuove vetture prodotte a partire dal 2019, la V60 viene proposta anche con due varianti di propulsore ibrido plug-in. Si tratta della nuova unità ibrida plug-in benzina T6 Twin Engine (in arrivo la prossima primavera) con trazione integrale in grado di sviluppare una potenza complessiva di 340 CV, in vendita ad un prezzo di 56mila euro nella versione Momentum. In alternativa è previsto il sistema ibrido plug-in benzina con trazione integrale T8 Twin Engine da 390 CV, in arrivo già nel corso del prossimo inverno ad un prezzo di 59mila euro per la versione Momentum. Nella gamma di motori benzina tradizionali è disponibile il T6 da 310 cv (55.520 euro per la Inscription con Geartronic), mentre chi preferisce il diesel può scegliere fra l'unità D3 d 150 cv (da 38.410 euro) o D4 da 190.



Nuova Volvo V60 è disponibile anche attraverso una modalità unica in questo segmento di appartenenza: il servizio in abbonamento Care per avere accesso alla vettura pagando un canone fisso mensile invece che acquistarla: l'auto disponibile con questa formula è la T6 solo benzina nelle varianti Momentum (rata da 1.099 euro) e Inscription (1.149 euro), con una formula che prevede il tetto massimo dei 15mila km annui. (ANSA).