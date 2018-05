Dalle esperienze in Formula E nasce Schaeffler 4ePerformance

ROMA - Dai percorsi cittadini (quelli dove si corre il campionato di Formula E) agli autodromi veri e propri, dove questo inedito veicolo può dimostrare in tutta sicurezza la sua incredibile potenzialità. La 'strada' scelta da Schaeffler, il gruppo tedesco specializzato nelle forniture elettriche ed high tech, ha infatti trasferito le esperienze fatte con le monoposto del team ABT nella Formula E alla concept 4ePerformance, che compie un passo significativo in direzione delle massime prestazioni a impatto zero. Nella 4ePerformance - che è derivata da un'Audi RS3 - i motori elettrici sono identici a quello dal 220 kW della ABT Schaeffler FE01 ma diventano quattro, per una potenza complessiva di 880 kW che corrispondono a 1.200 Cv. L'energia viene fornita da due batterie con capacità totale di 64 kWh, così da offrire una dinamicità che equivale a quella delle hypercar più famose. L'auto, che per il momento resta un esemplare unico, è stata realizzata dai settori Motorsports, E-Mobility ed Engineering and Compact Dynamics di Schaeffler, come vero e proprio un laboratorio viaggiante alla cui definizione ha partecipato anche il pilota Lucas di Grassi, del team ABT, che ha vinto la prima gara mai disputata con le Formula E, il Beijing ePrix del 2014.