Open Air, Nissan Leaf senza tetto per esplorare nuove strade

ROMA - Nissan aveva già dimostrato, attraverso il suo brand Nismo, che un'auto elettrica può anche essere sportiva. Ora, con il concept Leaf Open Air, conferma la sua attenzione a possibili varianti cabrio di modelli solitamente trascurati da questo genere di trasformazioni che sono 'provocatorie' ma che fanno immaginare come potrebbe essere nei prossimi anni la nuova offerta commerciale. Il concept Murano CrossCabriolet, ad esempio, aveva portato i vantaggi della guida en plein air al mondo dei suv (strada seguita anche da Land Rover con il modello derivato da Range Rover Evoque) ed ora con questa sperimentazione 100% elettrica apre una finestra su quella che viene definita la società a zero emissioni e alla sua (più che giustificata) voglia di non essere ingabbiata in schemi restrittivi, auto comprese. La Leaf scoperta è, per il momento, una operazione 100% giapponese e nella fase di test, ma non è escluso che alcuni dagli elementi contenuti in questa concept - ad esempio le due sole porte, che potrebbero far pensare anche ad una possibile Leaf coupé - possano essere trasferiti nella prossima generazione di modelli 100% elettrici Nissan, naturalmente assieme alle evoluzioni tecnologiche già in atto come il sistema ProPilot e le batterie con autonomia maggiorata.