Nissan, al via consegne versione rinnovata van e-NV200

ROMA - Nissan ha avviato le consegne della versione rinnovata del van e-NV200 100% elettrico. Prodotto per i mercati globali nell'impianto di Barcellona, consente di percorrere ancora più chilometri con una singola ricarica attraverso la nuova batteria da 40 kWh e unisce le caratteristiche del van Nissan NV200 e di Nissan Leaf, il veicolo 100% elettrico più venduto al mondo.



Le consegne ai clienti sono state avviate a seguito degli oltre 4.600 ordini pervenuti dall'inizio delle vendite a gennaio a livello globale e dallo scorso aprile in Italia. Dal 2014, l'impianto Nissan di Barcellona è il sito di produzione globale di e-NV200, riconosciuto come il van più venduto in Europa lo scorso anno. Con oltre 18.000 unità nella versione originale consegnate globalmente, il nuovo modello è in consegna ai clienti in Europa e a Hong Kong, e a seguire in Giappone.



La nuova batteria da 40 kWh ha un'autonomia di percorrenza più estesa, che permette ai clienti di guidare fino a 301 km (ciclo WLTP in città) con una singola carica. I clienti possono scegliere fra due versioni: il van e-NV200 ed e-NV200 Evalia. Entrambi presentano interni versatili che permettono agli utenti di configurare portapacchi, cestini e sedili secondo le proprie esigenze. Con un vano di carico di 4,2 metri cubi, offre spazio per trasportare 2 europallet o un carico di un peso fino a 742 chili. In Italia è prevista anche una versione del van con 5,5 metri cubi.



Il nuovo e-NV200 Evalia, unico van sette posti 100% elettrico disponibile in Europa, è invece la soluzione ideale per il trasporto passeggeri, come per taxi. Attraverso i sedili modulari, rimane spazio in abbondanza per bagagli o strumenti.