Peugeot, Parco Valentino sarà 'passarella' per nuova 508

ROMA - Peugeot sarà protagonista della quarta edizione del Salone dell'auto Parco Valentino, in programma dal 6 al 10 giugno, con la presentazione di 508, la nuova ammiraglia della casa.



Quello torinese è il 'palcoscenico' ideale, in quanto si tratta del primo salone automobilistico all'aperto d'Europa visitabile gratuitamente da curiosi e appassionati. Nuova 508 si distingue per la silhouette da berlina/coupé a cinque porte di tipo fastback ed il frontale ispirato al prototipo Instinct Concept svelato al Salone di Ginevra lo scorso anno.



La nuova ammiraglia del Leone si caratterizza per la firma luminosa a Led verticali opalescenti. Al posteriore è presente l'artiglio tipico delle ultime realizzazioni del marchio che, però, sulla nuova 508 è inserito in un gruppo ottico che si sviluppa molto orizzontalmente, con un caratteristico gioco di trasparenze, così da poter esser visto anche di profilo.



Le porte si fanno notare per la mancanza delle cornici ai finestrini, un elemento tipico del mondo dei coupé, segmento cui la nuova ammiraglia si ispira fortemente, anche grazie all'altezza di un metro e 40 centimetri. Al posteriore, l'ampio portellone facilita l'accesso al bagagliaio, senza però far notare la sua presenza quando chiuso.



Uno degli elementi più sorprendenti è il Peugeot i-Cockpit, quel concetto rivoluzionario ideato dalla casa del Leone che ha ridefinito il posto guida, con l'obiettivo di esaltare le sensazioni alla guida, elevare la sicurezza ed il confort a bordo.



La tecnologia d'avanguardia è un altro elemento molto importante nella nuova nata, tecnologia che ha alzato ulteriormente l'asticella di ciò che ci si aspetta di trovare in una vettura di questo segmento. Oltre ai tanti sistemi di assistenza attiva alla guida(ADAS), 508 porta al debutto nel segmento il Night Vision, il sistema di visione notturna che permette di vedere al di là della portata dei fanali e che è già disponibile su DS7 Crossback.



Sul mercato italiano, nuova 508 sarà in consegna dal mese di ottobre, sia con motorizzazioni benzina PureTech sia con diesel BlueHDi, con potenze che vanno da 130 a 225 CV, nella stragrande maggioranza dei casi abbinati di serie al nuovissimo cambio automatico a 8 rapporti (EAT8).



È però ordinabile subito una versione speciale in tiratura limitata a 100 esemplari per l'Italia, la First Edition, una versione che adotta il motore Diesel BlueHDi 180 con cambio automatico EAT8, una dotazione ricchissima e finiture esclusive che caratterizzano la calandra ed altri particolari. Ordinabile nella colorazione Rosso Ultimate o Blu Scuro metallizzato, ha un listino di 48.000 euro.