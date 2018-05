Nel 2021 Land Rover lancerà un baby-suv, sarà nuovo Freelander

ROMA - C'è un baby suv, lungo poco più di 2 metri e 20, nella futura strategia di Land Rover che vuole allargare la sua presenza nel segmento ormai più importante dei mercati mondiali.



Nel 2021 il celebre brand britannico potrebbe infatti lanciare una nuova generazione del Freelander, che andrebbe a posizionarsi in una fascia inferiore rispetto dal Discovery Sport, il modello che nel 2014 lo aveva sostituito salendo però in dimensioni e prezzo. Il baby suv di Land Rover punta, secondo quanto riferisce il magazine britannico Autocar, a fare concorrenza nella fascia premium a modelli come Audi Q2 e Mini Countryman che sono i protagonisti in questo sottosegmento, parte della grande offerta di suv compatti arrivati a vendere oltre 5 milioni di unità nel mondo.

Disegnato con evidenti richiami al primo, e più lungo Freelander - come il montante C ad inclinazione rovesciata - il futuro baby suv Land Rover potrebbe anche far parte di una vera e propria famiglia di modelli compatti, ciascuno dei quali proposto come versione d'ingresso al mondo Discovery (appunto il Freelance), al mondo Range Rover e al mondo della futura Defender. In particolare la variante in scala ridotta della iconica Range, posizionandosi al di sotto di Evoque, dovrebbe rappresentare la proposta 'urbana' di Land Rover, sfruttando la propulsione 100% elettrica.