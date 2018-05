Volvo V40, il test drive si prenota su Amazon Prime

ROMA - Volvo si unisce ad Amazon Prime per offrire test drive della nuova V40, in programma questa estate. L'iniziativa - resa nota da Autoexpress - è rivolta a tutti i clienti del Regno Unito. Denominata Prime Now Test drive, il servizio sarà accessibile attraverso il sito di Amazon. I clienti dovranno inserire il loro codice postale e scegliere una fascia oraria disponibile, prima di ricevere l'auto a casa o sul posto di lavoro. Un operatore porterà quindi l'auto a casa e accompagnerà il cliente in un test drive di 45 minuti spiegando tutte le funzioni della 40 durante il giro.



Le posizioni per i test drive Prime Now sono limitate a quattro città nel Regno Unito per il momento: Londra, Birmingham, Manchester ed Edimburgo. Le unità sono disponibili nei fine settimana selezionati per tutto giugno e luglio e vengono offerte in base all'ordine di arrivo. Il servizio prenderà il via a Londra tra il 9 e il 10 giugno, prima di trasferirsi a Birmingham (16-17 giugno), Manchester (23-24 giugno) ed Edimburgo (30 giugno-1 luglio).



L'iniziativa fa parte del piano di Volvo per rendere più semplice acquistare e possedere una vettura. Dopo l'introduzione del pacchetto Care by Volvo, che vede le auto di proprietà su abbonamento senza costi iniziali, Volvo punta ora a semplificare i test drive per i propri clienti.