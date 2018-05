DS, debutto a salone di Parigi per DS3 Crossback EV

ROMA - DS lancerà la sua strategia elettrica in occasione del prossimo salone di Parigi con il suv crossover DS3 Crossback completamente elettrico. Con molta probabilità sarà questa la terminologia usata per la vettura 100% elettrica che sarà anche la prima del gruppo Psa a utilizzare la nuova piattaforma e-CMP.



La nuova auto giocherà un ruolo da protagonista nell'ambito della strategia di elettrificazione proposta dal brand che si propone di essere il marchio di riferimento del gruppo per quanto riguarda, appunto, la tecnologia elettrica.



Al momento - si legge su Autoexpress - non si conoscono i dettagli tecnici ma il vice presidente del prodotto Ds, Eric Apode, promette che il nuovo veicolo EV sarà più di un oggetto bello esteticamente, sarà competitivo sul mercato dei veicoli elettrici e potrebbe essere un diretto competitori dell'attuale Hyundai Kona EV. Due anni fa, Psa ha rivelato che la piattaforma CMP completamente elettrica avrebbe consentito di sviluppare auto ad emissioni zero decisamente piccole e alla portata di tutti, con un'autonomia fino a 450 km grazie al pacco batterie da 50kWh. Dopo l'arrivo della DS3 elettrica, nel 2019, seguiranno altre versioni completamente elettriche, a partire dalla Peugeot 208 fino ad arrivare alla Corsa di Vauxhall.