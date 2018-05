Peugeot, tecnologia e 4 ruote motrici per Traveller Dangel

ROMA - Quattro ruote motrici, tanta tecnologia, differenti modalità di guida e tre lunghezze differenti. È la serie speciale Traveller Dangel, disponibile in due versioni, Traction Control e Traction Control Plus, entrambe abbinate al motore Blue HDi da 150cv.



Traveller Dangel è proposto in tre diverse lunghezze la Compact da 4 metri e 61, la Standard da 4 metri e 96 e infine la Long da 5 metri e 31.



Lo schema Dangel è basato su un albero longitudinale che trasmette la motricità al ponte posteriore con differenziale, tramite giunto viscoso, e può essere considerato come un vero e proprio '4x4 on demand' che è possibile comandare tramite un selettore posto alla sinistra del volante. Tre le modalità di guida (Eco, Auto 4WD e R.Lock che consente il bloccaggio del differenziale posteriore in caso di condizioni estreme). Peugeot Traveller 4x4 Dangel è disponibile in tre allestimenti: Business, Allure e Active.