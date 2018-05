In Austria ultima generazione Dacia Duster diventa un van

ROMA - L'ultima generazione del suv Dacia Duster si cambia d'abito, esclusivamente per il mercato austriaco, e indossa un pratico vestito da lavoro, diventando un furgone merci 'tuttofare' a trazione integrale.



Denominato Fiskal, questo van per tutte le occasioni si differenzia dal Duster di serie per il divisorio metallico tra parte anteriore della cabina e vano per le merci (la capacità è di 1.604 litri con la trasmissione 4x4) e per il fatto che tutte le finestrature, ad eccezione del parabrezza e dei vetri laterali anteriori, sono pannellate.



Il vano di carico è perfettamente sfruttabile e può ospitare oggetti lunghi fino a 1.640 mm. Il Duster Fiskal è proposto in Austria con tutte le motorizzazioni del popolare suv Dacia: benzina da 115, e 123 Cv e diesel da 90 e 110 Cv.