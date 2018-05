Smart, arriva la Brabus Xtreme limited edition in 109 unità

ROMA - Dopo 6.660 esemplari venduti in Italia, Brabus dedica ai sui più grandi fan un'ultima limited edition. Smart fortwo Brabus Xtreme segna, infatti, l'ultimo capitolo di una lunga collaborazione incominciata nel 2002 che nei prossimi anni, con la conversione dell'intera gamma smart in full electric, proseguirà esclusivamente nella personalizzazione estetica.



Limitata a 109 esemplari numerati, tanti quanti sono i cavalli dell'ultima generazione di smart Brabus, la versione Xtreme è caratterizzata dalla colorazione 'carmine red' e finiture tailor made che la rendono ancora più sportiva, attraverso grintosi accostamenti cromatici.



Spoiler frontale in grey matt, minigonne laterali in carmine red/grey matt, specchietti in carbon look, alettone posteriore in carmine red sottolineano il carattere dell'Xtreme, così come la grembialatura posteriore, l'inserto diffusore posteriore in matt grey.