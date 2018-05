Renault Captur, debuttano due versioni Sport edition

ROMA - Renault semplifica la gamma del crossover Captur introducendo i due allestimenti Sport edition e Sport edition2 che vanno ad inserirsi tra l'entry level Life e il top di gamma caratterizzato dalla versione Initiale Paris. Con queste due nuove versioni Captur, che dal 2015 vanta il primato di B-crossover straniero più venduto in Italia, offre una serie di contenuti che sottolineano il design sportivo senza rinunciare alla tecnologia. Tutto si basa sui due pilastri Easy Life (contenuti hi-tech) e French design (che sottolinea lo stile tipico della Losanga).



In particolare, per quanto riguarda la versione Sport Edition, di serie è possibile trovare le sellerie black, i privacy glass, gli interni color chrome che si aggiungono ai cerchi da 16'' diamantati black city. Novità assoluta, per la prima volta dal secondo livello, è la parking camera con sensori di parcheggio posteriori che insieme allo smart nav evolution con radio Dab, posiziona nuovo Captur ai vertici del segmento. Il livello Sport edition è disponibile a partire da 18.950 euro. L'allestimento Sport Edition2 prevede inoltre l' R-Link Evolution Europa compatibile con Android Auto, l'Easy Access System II e sensori di parcheggio anteriori. Il carattere grintoso di questa versione è poi rimarcato all'interno dell'abitacolo dalle Sellerie Fix Grey in tessuto e pelle Tep, e all'esterno dai cerchi in lega da 17'' diamantati Black Emotion, dagli Ski anteriori e posteriori, dai fari Full LED e dalle tinte Be-Style. Il livello sport edition2 è disponibile, e ordinabile da oggi (con le prime consegne che arriveranno a fine mese), a partire da 20.250 euro. Tre le motorizzazioni disponibili su nuova Captur: il TCe 90 Euro 6c, il dCi 90 Euro 6c (disponibile anche con EDC), ed il dCi 110 Euro 6b.