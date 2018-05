Mercedes, porte aperte sabato e domenica per nuova Classe A

ROMA - È partito il conto alla rovescia per il debutto ufficiale di Classe A in Italia. La compatta della Stella arriverà nelle concessionarie il prossimo weekend, con prezzi a partire da 29.900 euro per la versione A 180 d Automatic. Ad anticipare questo evento, un lungo viaggio, dedicato alla stampa italiana, per far conoscere le caratteristiche della nuova Classe A, tutta muscoli e tecnologia. Una long run che ha unito idealmente 'due mari', il Tirreno e l'Adriatico, da Napoli a Bari. È stata questa l'occasione per presentare la quarta generazione del bestseller della Stella che dal 1997 ad oggi ha conquistato oltre 3 milioni di clienti in tutto il mondo di cui più di 350.000 solo in Italia.



''Con la nuova generazione di Classe A ridefiniamo il lusso in chiave moderna nella classe delle compatte, puntando sulla combinazione tra design dinamico privo di compromessi e concetto intuitivo dei comandi'', ha dichiarato Britta Seeger, membro del consiglio direttivo di Daimler AG e responsabile della divisione Vendite di Mercedes-Benz Cars. ''Con il nuovo sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience) creiamo un'esperienza completamente nuova. Le nuove tecnologie vogliono mettere l'uomo al centro e rendergli la vita più semplice. Nuova Classe A declina questa filosofia in modi diversi, diventando una partner coinvolgente ed intelligente''.