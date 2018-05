Citroen gioca la carta Brasile con C4 Cactus 'indigena'

ROMA - L'America Latina, con i suoi importanti mercati e soprattutto con le potenzialità di sviluppo nei prossimi anni, fa gola al Gruppo PSA che ha fatto della internazionalizzazione uno dei pilastri per il suo sviluppo. In particolare il brand Citroen ha fatto segnare ottimi risultati in Brasile, dove il 2017 si è chiuso con un +14% rispetto all'anno precedente. Ora l'offensiva del Double Chevron si concretizza anche in un nuovo modello che arriva sul mercato dopo il lancio nel 2017 del 'tuttofare' Jumpy. L'arma per il 2018 si chiama C4 Cactus e, com'è facile immaginare, punta al mondo dei suv e dei crossover che è in crescita anche in quell'area. Il C4 Cactus brasiliano è però diverso da quello europeo, studiato e sviluppato per quel paese e per quella clientela, derivando dalla hatchback C4 Cactus 'continentale' che è stato lanciato in marzo. Tra le differenze una più forte caratterizzazione suv, le barre sul tetto, il paraurti ridisegnato e la maggiore altezza da terra.



Sarà prodotto a Porto Real, in Brasile.