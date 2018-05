Kia completa la gamma del crossover Niro con versione EV

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Kia ha scelto l'International Electric Vehicle Expo di Jeju in Corea, per svelare in anteprima mondiale l'inedito crossover Niro EV 100% elettrico, evoluzione del modello già venduto anche in Italia nelle due varianti ibrida e ibrida pliug-in. Il debutto europeo di Niro EV è stato fissato nel prossimo ottobre prossimo, quando la nuova versione elettrica del crossover verrà esposta allo stand Kia in occasione Salone di Parigi. Molto simile al concept presentato dal costruttore creano al Consumer Electronics Show di Las Vegas nello scorso gennaio, Niro EV combina il design di un crossover compatto con l'alta efficienza di un avanzato powertrain elettrico. Il suo stile è nato dalla collaborazione tra i centri di design Kia in Corea e in California, unendo gli elementi tipici del Dna Niro con soluzioni per rendono la carrozzeria aerodinamicamente ancora più efficiente. L'esclusivo disegno della griglia del radiatore diventa la cifra stilistica distintiva di Niro EV, caratterizzata da inedite luci diurne a Led a forma di freccia. La silhouette laterale rimane fedele a quella molto apprezzata di Niro, caratterizzata da un design 'Clean and High-tech' con linee snelle, passaruota muscolosi e finestrini posteriori affusolati che sottolineano il profilo slanciato della vettura. Niro EV è spinto da un propulsore di nuova generazione, che utilizza inedite tecnologie destinate a equipaggiare i veicoli elettrici Kia del futuro prossimo. L'energia è fornita da una potente batteria ai polimeri di litio da 64 kWh, abbinata a un motore elettrico da 150 kW (200 Cv). Niro EV offre un'autonomia di 450 chilometri a emissioni zero o, in alternativa, di oltre 300 nel caso della versione 'd'ingresso' con batterie da 39,2 kWh. Il crossover Kia Niro EV sarà commercializzato in Corea nella seconda metà del 2018, per poi essere messo in vendita progressivamente negli altri mercati, Italia compresa. (ANSA)