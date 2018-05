Debutto ufficiale per Kortezh, la nuova ammiraglia di Putin

ROMA - Debutto ufficiale, in occasione della cerimonia inaugurale di Vladimir Putin al Cremlino, per la nuova limousine presidenziale Made in Russia che da oggi va a sostituire la precedente ammiraglia blindata Mercedes S 600 Guard Pullman. Frutto di un complesso programma gestito inizialmente dall'ente di Stato NAMI Research Institute e che ha visto la partecipazione della Sollers JSC e della Rostec (il colosso dell'industria militare e aeronautica) oltre che delle industrie automobilistiche AvtoVAZ e Kamaz, la nuova Cortege (Kortezh in russo, Corteo in italiano) ha un look molto simile a quello della Rolls-Royce Phantom ed è stata messa a punto con la collaborazione di Porsche Engineering che ha anche realizzato per la Cortese un inedito V12 a benzina. Tra i molti fornitori della iniziativa produttiva - che prevede la creazione di una inedita piattaforma per veicoli di fascia alta, con quattro declinazioni di carrozzeria: berlina 'corta', minibus, suv e limousine di rappresentanza con passo lungo - ci sono anche le italiane Brembo per gli impianti frenanti e la Blowtherm per i sistemi di verniciatura.