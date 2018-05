Torna alla grande mito Brabham con una supercar 'track only'

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Torna alla ribalta il celebre nome Brabham, legato al pilota-costruttore australiano Jack che vinse tre titoli mondiali nella Formula Uno, prima nel 1959 e 1960 al volante di una Cooper e poi nel 1964 di una monoposto realizzata per il suo team. Ora il figlio David Brabham utilizza questo heritage per aggiungere un 'pizzico' di leggenda ad una hypercar, destinata esclusivamente alla pista - track only - che viene denominata Brabham BT62 e che viene decorata con gli stessi colori - verde e oro - della F1 modello BT19 che vinse il GP di Francia del 1966. Le ambizioni sono 'importanti': vendere 70 esemplari di questo bolide riservato, come è accaduto con la Ferrari FXX, ai gentleman driver che vogliono provare emozioni forti in pista, naturalmente dopo aver firmato un assegno da 1 milione di sterline tasse escluse. Come si nota dalle prime immagini ufficiali, svelate in occasione dell'evento organizzato a Londra, la BT62 ha un design immaginato esclusivamente per servire in pista e nient'altro, senza quelle che l'azienda definisce 'frivolezze da strada'. L'auto utilizza un telaio leggero con pannelli in fibra di carbonio leggera e altri elementi in Kevlar per un peso complessivo di soli 972 kg. Sotto al cofano un V8 aspirato da 5,4 litri - progettato da Brabham - che eroga 700 Cv scaricati, attraverso un cambio sequenziale racing a sei marce, all'assale posteriore. Nella BT62 c'è molta esperienza di origine motorsport, non solo a livello aerodinamico (spicca il grande elettone posteriore) ma anche nei freni Brembo a sei pistoncini davanti e dietro raffreddato con condotti in fibra di carbonio e nelle ruote da 18 pollici da competizione con gommatura Michelin specifica. All'interno il volante rimovibile in fibra di carbonio, gusci dei sedili in fibra di carbonio con specifiche FIA, le cinture a sei punti, la pedaliera regolabile e il cruscotto in carbonio con un quadro strumenti digitale da 12 pollici non lasciano dubbi sulla destinazione della BT62. (ANSA)