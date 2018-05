Jeep celebra 10 anni Wrangler serie JK con 3 serie speciali

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Jeep celebra i 10 anni della terza generazione dell'icona Wrangler - la leggendaria JK - e saluta il passaggio di testimone alla nuova generazione Wrangler che arriverà negli showroom europei dopo l'estate. Lo fa lanciando tre nuove serie speciali in edizione limitata che potranno essere ammirate nei due 'porte aperte' del 12/13 e 26/27 maggio, occasioni irripetibili per scoprire anche le vantaggiose offerte dei Freedom Days che, per tutto il mese, consentiranno di guidare il top di gamma a condizioni eccezionali. Inoltre sarà possibile accedere - grazie al finanziamento Jeep Free - a tre proposte straordinarie: Cherokee Night Eagle a 19.000 euro, Grand Cherokee a 22.000 euro e, ancora, Wrangler Sahara a 18.000 euro. Le tre nuove Jeep in serie speciale - la Wrangler Golden Eagle, la Wrangler JK Edition e la Wrangler Rubicon Recon - che rappresentano un tributo speciale destinato agli autentici appassionati del mondo Jeep e del modello che più ne tramanda la tradizione off-road. In particolare la Jeep Wrangler JK Edition è riservata in esclusiva ai mercati EMEA in sole 1.250 unità numerate. Questo modello celebra i 10 anni di vita della Serie JK di cui, in questi giorni, è stato prodotto a Toledo, in Michigan, l'ultimo esemplare.



Basata sulla versione Sahara, la nuova serie speciale Wrangler JK Edition presenta un look inedito e dalla forte caratterizzazione che sottolinea le infinite personalizzazioni dell'icona Jeep: ad esempio, la possibilità di abbinare hard top di colore bianco e copriruota di scorta rigido di colore bianco, in alternativa all'hard top in tinta con copriruota in tessuto nero, cerchi in lega specifici da 18 pollici specifici per l'off-road, cofano Power Dome con doppia presa d'aria e decalcomania con scritta Wrangler su entrambi i lati. Gli interni sono i caratterizzati da finiture Silver sulle cornici delle bocchette del climatizzatore e sulla corona dello sterzo, sedili in pelle McKinley neri, rivestimenti dei braccioli e della plancia con cuciture di colore grigio e dal badge con numero progressivo al centro del quadro strumenti.



Proposta a 51.000 euro solo in configurazione 5 porte Unlimited, la serie speciale Wrangler JK Edition è equipaggiata con un turbodiesel 2,8 litri da 200 Cv e cambio automatico a cinque marce.



Contraddistinta da un look vintage, Jeep Wrangler Golden Eagle rende a sua volta omaggio allo storico modello CJ-7.



All'esterno si distingue per la speciale decalcomania con l'aquila e la scritta Golden Eagle sul cofano, per la griglia in tinta e le cornici dei fari in color bronzo e per i cerchi in lega da 18 pollici. Spiccano anche il badge Low Gloss Bronze, i passaruota in tinta, la piastra paracolpi Mopar e lo sportello carburante nero. Tinta bronzo anche per molti dettagli dell'abitacolo come le cuciture dei sedili con logo Golden Eagle, i braccioli delle porte anteriori e la consolle centrale.



Per la nuova serie speciale infotainment al top, con il sistema multimediale CD/DVD/MP3 e display da 6,5 pollici abbinato all'impianto audio Alpine Premium. Disponibile a 3 e 5 porte, la nuova serie speciale Jeep Wrangler Golden Eagle adotta un turbodiesel 2,8 litri da 200 Cv e cambio automatico a 5 rapporti. Il prezzo è di 47.750 euro per la Wrangler Golden Eagle e di 51.000 euro per la Wrangler Unlimited Golden Eagle. Destinata a chi ama il massimo delle prestazioni off-road, Wrangler Rubicon Recon è basato sul famoso ed estremo modello Rubicon, la nuova edizione propone l'assale anteriore con tubi e fucinature terminali rinforzati, le protezioni del differenziale anteriori e posteriori heavy-duty in ghisa e i celebri ponti anteriori e posteriori Dana 44 dotati di bloccaggio elettronico.



E' equipaggiata con il sistema di trazione integrale inseribile e scatola di rinvio Rock-Trac con riduzione 4-Low pari a 4:1. Esternamente Wrangler Rubicon Recon si distingue per l'adozione del Dual Top, dei cerchi in lega da 18 pollici in Granite Crystal Low Gloss e del cofano Power Dome con doppia presa d'aria e decalcomania nera Rubicon. Specifici anche la griglia in nero Low Gloss con inserti, le cornici dei fari in Granite Crystal Low Gloss e il badge Jeep su base rossa. Questa edizione speciale propone anche il volante rivestito in pelle e finitura New Midnight Star delle razze e il sistema Uconnect con CD/DVD/MP3, schermo touchscreen da 6,5 pollici cui è abbinato l'impianto audio Alpine con subwoofer. (ANSA)