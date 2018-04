Ultimi test drive in Galles per la futura BMW Serie 8

ROMA - La BMW sta effettuando sulle strade del Galles gli ultimi test drive pre-produzione della Serie 8, lussuosa coupé di dimensioni imponenti, attesa sul mercato nel corso del 2018. Le immagini della vettura, con carrozzeria ancora camuffata per nasconderne le linee definitive, sono state diffuse dalla stessa Casa tedesca che, in una nota, ha sottolineato quali elementi caratterizzanti della vettura le doti di comfort e sportività. In particolare, viene chiarito come i test in corso con un modello M850i xDrive, dotato di trazione integrale e di propulsore V8 da 530 Cv, servano per affinare la taratura di assetto e sospensioni a controllo elettronico, con attenzione alle condizioni di utilizzo stradale più estreme.



Altre caratteristiche della futura Serie 8, anticipano dalla Germania, sono il baricentro basso, l'elevata rigidità del corpo vettura e la maneggevolezza. Al riguardo, Markus Flasch, project manager del modello, anticipa: ''Nel guidarla quello che impressiona è la sua versatilità''. Il veicolo, spiega il manager, si adatta immediatamente a un utilizzo orientato al comfort o alla sportività, reagendo al comando impartito dal guidatore tramite un pulsante o adattandosi all'utilizzo dell'acceleratore. Il motore della M850i presenta un valori di performance incrementati rispetto all'unità V8 già montata su alcuni modelli top di gamma della Casa: 68 Cv in più, con una coppia cresciuta di 100 Nm sino a raggiungere un picco massimo di 750 Nm a 1.800 giri al minuto. Anche la trasmissione a 8 marce è stata adeguata alle nuove necessità di utilizzo.