Wey-X, crossover di lusso con a bordo segretaria virtuale

ROMA - Cosa manca ad un top manager che viaggia, in totale relax, a bordo della sua lussuosa auto aziendale? L'aiuto costante, e certamente molto appagante, di una segretaria personale che è pronta a ricevere istruzioni via voce e a reagire con rapidità e precisione ad ogni richiesta. E' quanto accadrà nel prossimo decennio, viaggiando a bordo del super-crossover Wey-X a guida autonoma e che mette a disposizione una segretaria virtuale che appare in tutta la sua 'bellezza' sulla plancia, sotto forma di proiezione olografica. Wey, che è il brand di lusso del maggiore costruttore cinese di suv, il Gruppo Great Wall, ha infatti scelto il Salone di Pechino per anticipare quella che potrebbe essere una futura evoluzione dei modelli di 'gamma alta', in cui i servizi a bordo assumeranno un ruolo paragonabile - se non superiore - a quello dei contenuti tecnologici, dei materiali e delle finiture. Wey-X prefigura un crossover del prossimo decennio, completamente elettrico e con guida autonoma di livello 5, quello in cui è la macchina a svolgere tutti i ruoli del pilota.



Realizzato su una inedita piattaforma che Freat Wall ha concepito espressamente per i modelli elettrici del Gruppo - compresi quelli di lancio molto più imminente rispetto a questo crossover di lusso - Wey-X propone anche il sistema di ricarica wireless, così da restituirla alla rete quando non serve per la mobilità. Ma l'aspetto più innovativo è certamente quello dell'interfaccia uomo-macchina: oltre alla assistente virtuale, che viene visualizzata con proiezione olografica sulla plancia, Wey-X tiene sotto controllo anche la salute e lo stato psicofisico degli occupanti, grazie a telecamere interne che forniscono bio-informazioni a specifici algoritmi di gestione e a sensori che misurano il battito cardiaco di chi siede sulle poltrone del crossover autonomo.