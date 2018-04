Opel, debutta su Grandland X nuovo motore 1.5 da 130 cv

ROMA - Il suv compatto Opel Grandland X arricchisce la sua offerta con un nuovo diesel. Si tratta del quattro cilindri turbo diesel 1.5 litri da 130 CV abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. La coppia massima erogata è di 300 Nm a 1750 giri/min. Il nuovo motore è equipaggiato con il sistema di riduzione dei consumi Start/Stop.



Rispetto al suo predecessore, vale a dire il propulsore diesel da 1.6 litri con potenza di 120 CV e cambio manuale a sei rapporti, la nuova unità da 1.5 litri e 130 CV di Grandland X garantisce una riduzione dei consumi fino al 4% che è stato possibile ottenere grazie a una riduzione della cilindrata e dell'attrito, all'ottimizzazione del sistema di combustione con geometria dei pistoni brevettata e a un maggiore ricircolo dei gas di scarico (reso possibile da uno scambiatore di calore ad alta efficienza).



La testata con collettore di aspirazione integrato e il basamento dei nuovi diesel 1.5 litri sono realizzati in alluminio super-leggero, mentre le quattro valvole di ciascun cilindro sono azionate da doppi alberi a camme in testa. Il sistema common rail a iniezione diretta opera fino a 2.000 bar, immettendo il carburante nelle camere di combustione mediante ugelli dell'iniettore a otto fori. Il nuovo motore monta un turbocompressore con turbine a palette mobili (VGT) azionate elettricamente. Per garantire un trattamento ottimale dei gas di scarico, il sistema di riduzione delle emissioni - composto da catalizzatore di ossidazione/assorbitore per NOx, iniettore di soluzione AdBlue, catalizzatore SCR e filtro anti-particolato diesel (DPF) - è integrato in una singola unità compatta, il più possibile vicina al motore.