DS rompe le simmetrie con concept X E-Tense 2035

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Carrozzeria con forme asimmetriche, abitacolo a due posti che con l'aggiunta di un sedile supplementare può ospitare sino a tre persone, aerodinamica raffinata e motore derivato da una Formula E sono gli ingredienti del concept X E-Tense 2035 con cui i progettisti DS immaginano una futuristica sportiva. Per ora si tratta solo di uno studio al computer, realizzato con sofisticati programmi di simulazione, ma di contenuti per stupire ne ha comunque parecchi, a cominciare dalla porta ad apertura verticale.



La grande particolarità di questo progetto è la carrozzeria asimmetrica nello sviluppo fra il lato destro e quello sinistro della vettura, legata anche all'ipotizzato impiego di sistemi a guida autonoma. Da Parigi chiariscono: ''Il conducente diventa passeggero, solo o accompagnato, ed entra nell'abitacolo da una porta ad ala di farfalla. L'asimmetria consente di creare nuovi volumi, sotto una capsula in vetro trasparente. Il passeggero viene avvolto in un'atmosfera sensuale, su un'ampia seduta ad ala d'uccello, ventilata e massaggiante, con una stola di piume nella parte superiore. L'esperienza della guida autonoma si rivela eccezionale. Insieme al tatto viene sollecitato anche l'udito. La parte sonora Hi-Fi viene diffusa direttamente dal sound bar simile a un cruscotto''.



Per quello che riguarda il sistema di alimentazione, sulla carta o meglio al computer, è previsto l'utilizzo di un motore elettrico derivato dalla Formula E, in grado di erogare 540 Cv, dotato di ''una modalità specifica studiata per il circuito che permette di passare a 1.000 kW (1.360 cavalli) e di trarre il massimo vantaggio dal collegamento al suolo concepito da DS Performance, il team tecnico impegnato nella Formula E''. Altre originalità della X E-Tense, ipoteticamente realizzata intorno a un telaio in fibra di carbonio, sono il pavimento in vetro trasparente che permette di veder scorrere la strada sotto i propri piedi, la plancia senza schermi grazie all'utilizzo di superfici vetrate che ne sostituiscono le funzioni, l'assistente personale, un ologramma, che controlla le funzioni del veicolo e la carrozzeria in grado di ripararsi da sola in caso di incidente. Per ora si tratta solo di un ''sogno'' immaginato per andare su strada nel 2035.(ANSA).