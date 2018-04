Audi, partiti gli ordini per la A6

ROMA - Al via gli ordini della nuova Audi A6. Alla prevendita sarà disponibile il motore 3.0 V6 turbodiesel da 286 CV con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. L'ottava generazione della berlina Audi è espressione del nuovo linguaggio stilistico Audi, grazie soprattutto al design delle luci che accentua il carattere hi-tech della vettura e alle dimensioni maggiorate a vantaggio del comfort. L'abitacolo di nuova A6 si distingue per il design black panel: un look cool che esprime visivamente il concept tecnologico e il carattere digitale della berlina Audi. La tecnologia MMI touch response è il nuovo punto di riferimento per intuitività e possibilità di personalizzazione. In materia di assistenza alla guida sono disponibili il pacchetto City che comprende l'assistenza agli incroci, mentre il pacchetto Tour comprende sia l'assistenza alla guida adattiva, che integra l'adaptive cruise control e può eseguire lievi interventi sterzanti per il mantenimento della corsia, sia l'efficiency assistant, che supporta nell'adozione di uno stile di guida volto al contenimento dei consumi. In funzione dell'equipaggiamento sono previsti sino a cinque sensori radar, cinque telecamere, dodici sensori a ultrasuoni e, ulteriore novità, uno scanner laser.



L'intera gamma motori è caratterizzata dalla tecnologia mild-hybrid Audi. Il prezzo per la versione A6 50 TDI 3.0 quattro tiptronic da 286 CV.