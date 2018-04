La nuova Lexus ES arriverà anche in Europa

ROMA - I giapponesi di Lexus hanno scelto il palcoscenico del Salone di Pechino (25 aprile-4 maggio) per presentare in anteprima mondiale la nuova ES. Nell'occasione è stato annunciato che la lussuosa berlina, apprezzata da anni in Asia e oltre Oceano per le sue qualità dinamiche e per l'elevato comfort, sarà con questa settima generazione per la prima volta commercializzata anche in Europa.



L'evoluzione della media del marchio del gruppo Toyota offre più spazio interno e promette un piacere di guida superiore rispetto al passato, grazie alla maggiore rigidità della scocca e alle dimensioni cresciute (+65 mm in lunghezza). Misura poco meno di 5 metri ed è progettata sulla piattaforma globale K (GA-K) che prevede la trazione anteriore. Al debutto nella variante F Sport, caratterizzata da un aspetto più aggressivo, con il modello ibrido 300h presenta la quarta generazione del sistema di ricarica delle batterie che utilizza l'energia cinetica recuperata in fase di frenata e decelerazione e, in caso di necessità, si serve del propulsore a benzina come generatore. In vendita in Europa da dicembre 2018, la ES 300h accoppia un motore elettrico a un nuovo benzina a quattro cilindri di 2,5 litri a ciclo Atkinson, in grado di erogare una potenza complessiva di 218 Cv e di assicurare consumi medi di 4,7 litri/100 km. A livello di dotazione da segnalare la prima mondiale del nuovo sistema hi-fi PurePlay della Mark Levinson con 17 altoparlanti.



In Russia e nei mercati dell'Europa Orientale la vettura sarà proposta già da settembre, nelle varianti esclusivamente a benzina ES200, ES250 ed ES350. Grazie anche al suo contributo in Lexus contano di raggiungere nel Vecchio Continente le 100mila vendite entro il 2020.