Con Concept iX3 prove di Suv elettrico 'medio' per BMW

ROMA - Con il Concept iX3 la BMW ha mostrato al Salone di Pechino (25 aprile-4 maggio) le possibili linee di sviluppo per un Suv elettrico di medie dimensioni dal design dinamico, che potrebbe arrivare sul mercato entro il 2021. Accreditato di un'autonomia di 400 chilometri per pieno di energia, il prototipo presentato alla rassegna cinese porta al debutto la quinta generazione della tecnologia eDrive che presenta un sistema di ricarica più efficiente e, grazie anche a un nuovo tipo di batterie, risulta nel complesso più compatta e leggera, a tutto vantaggio delle prestazioni del mezzo, della sua versatilità di utilizzo e del suo 'range' di utilizzo.



Realizzato partendo dalla base meccanica dell'attuale X3, lo studio di veicolo a zero emissioni mostra l'elevata flessibilità dell'architettura di base del Suv tedesco che può ospitare trasmissioni con sistemi di trazione integrale o sulle ruote posteriori. Il Concept iX3 monta un motore elettrico da 270 Cv alimentato da un pacco batterie da 70 kWh che può essere ricaricato in 30 minuti, utilizzando colonnine rapide da 150 kW.