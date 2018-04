Supersuv Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio al debutto in Cina

ROMA - Riflettori puntati sullo stand Alfa Romeo ad Auto China 2018, il Salone internazionale che si apre oggi a Pechino, e in particolare sul suv Stelvio Quadrifoglio che debutta quell'importante mercato. L'arrivo di Stelvio Quadrifoglio segna anche la disponibilità in Cina dell'intera famiglia Quadrifoglio che rappresenta per i fan cinesi di vetture prestazionali la massima espressione della passione italiana. Inoltre, sarà disponibile una gamma Alfa Romeo più estesa che include il suv premium Stelvio con due livelli di potenza, la berlina sportiva Giulia e la performante Giulia Quadrifoglio. Anche la versione di Stelvio Quadrifoglio destinata al mercato cinese è equipaggiata con l'esclusivo motore in alluminio 2.9 V6 biturbo benzina e ispirato da tecnologie e competenze tecniche Ferrari, che eroga 510 Cv di potenza e sviluppa una coppia massima di 600 Nm tra 2.500 e 5.000 giri.



L'unità è abbinata al cambio automatico a otto marce con calibrazione specifica, che consente cambiate in soli 150 millisecondi in modalità di guida Race. Per massimizzare l'esperienza di guida, Stelvio Quadrifoglio offre di serie le leve del cambio in alluminio ricavato dal pieno, solidali al piantone di sterzo. Le prestazioni sono eccezionali, al top nella categoria: accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi e velocità massima di 283 km/h, la più elevata della categoria. Ma il suv sportivo di Alfa Romeo si dimostra anche particolarmente efficiente nelle emissioni e nei consumi, grazie al sistema di disattivazione dei cilindri a controllo elettronico e alla funzione 'sailing', disponibile in modalità Advanced Efficiency. Per la prima volta il motore 2.9 V6 biturbo benzina da 510 Cv è abbinato all'innovativo sistema di trazione integrale Q4 che garantisce il massimo livello in termini di prestazioni, motricità, piacere di guida e sicurezza in tutte le situazioni. Inoltre, Stelvio Quadrifoglio è dotato dell'esclusiva unità di controllo Alfa Chassis Domain Control ed è l'unico suv della sua categoria a offrire di serie il differenziale Alfa Active Torque Vectoring e le sospensioni attive Alfa Active. In qualunque situazione e velocità, la guida del suv Quadrifoglio è sempre naturale e istintiva, anche grazie al rapporto di sterzo più diretto sul mercato (12,1:1).



Stelvio Quadrifoglio detiene due primati che ne fanno il suv più prestazionale del segmento: con un peso a secco di 1.830 kg, il modello vanta il miglior rapporto peso/potenza della categoria (3,6 kg/Cv) e la migliore potenza specifica (176 Cv/litro). Questi risultati straordinari, indice di un elevato piacere di guida, sono stati raggiunti attraverso la perfetta distribuzione dei pesi tra i due assi e l'utilizzo di materiali ultraleggeri come la fibra di carbonio per l'albero di trasmissione e l'alluminio per motore, sospensioni, freni, porte, passaruota, cofano e portellone posteriore. Oltre al suv Stelvio Quadrifoglio, il marchio Alfa Romeo presenta ad Auto China 2018 altri tre modelli per completare l'offerta alla clientela cinese. Ad iniziare da Stelvio, il primo suv premium di Alfa Romeo, equipaggiato con il motore in alluminio 2.0 Turbo benzina (potenze da 200 e 280 Cv) in abbinamento al cambio automatico a 8 marce. Con l'adozione delle sospensioni Alfa Link, Alfa Romeo Stelvio non solo assicura un controllo eccezionale ma anche il comfort tipico di una berlina.



Inoltre, il selettore Alfa DNA offre tre modalità di guida - Advanced Efficiency, Natural e Dynamic - mentre l'adozione della trazione integrale Q4 consente di affrontare qualunque condizione stradale e al tempo stesso di apprezzare il piacere di guida tipico di un modello coupé. Red carpet al Salone di Pechino anche alla berlina sportiva Giulia, una vera opera d'arte che esprime l'eleganza in movimento. È equipaggiata anch'essa con il motore 2.0 Turbo benzina (potenze da 200 e 280 Cv) e cambio a otto marce, oltre alle sospensioni Alfa Link e al selettore Alfa DNA che migliorano ulteriormente l'esperienza di guida. La gamma cinese di Alfa Romeo è completata da Giulia Quadrifoglio, la berlina sportiva ad alte prestazioni, con motore biturbo V6 da 2,9 litri - che vanta 510 Cv di potenza e una coppia massima di 600 Nm - e cambio automatico a otto marce.



La vettura impiega solo 3,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e registra una velocità massima di 307 km/h. È anche la berlina sportiva di produzione più veloce al mondo, con un tempo di soli 7 minuti 32 secondi ottenuto sul circuito del Nuerburgring.