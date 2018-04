Volvo stimola sensi dei passegeri con S90 Ambience Concept

ROMA - Con il prototipo S90 Ambience Concept, in passerella in premiere mondiale al Salone dell'auto di Pechino (25 aprile-4 maggio), gli svedesi della Volvo propongono un nuovo modo di viaggiare sulle luxury car che punta a far vivere ai passeggeri una forte esperienza sensoriale, slegata dall'ambiente esterno.



Vista, tatto, olfatto sono infatti al centro dello studio proposto ad Auto China 2018. L'aurora boreale proiettata sul cielo della vettura e fragranze di abeti della Scandinavia che invadono l'abitacolo sono solo alcune delle esperienze che si possono vivere a bordo della specialissima S90, sotto i riflettori della rassegna orientale. La vettura ripropone l'originale configurazione a tre posti della S90 Excellence, modello top di gamma del brand svedese, pensata per esaltare il comfort di viaggio di chi può permettersi di viaggiare con l'autista.



Grazie ai comandi di gestione del sistema, sincronizzati con un'app, utilizzando il proprio smartphone i due passeggeri posteriori possono selezionare l'atmosfera di bordo più adatta al loro 'mood', scegliendo fra sette temi visivi che, oltre all'aurora boreale, comprendono, tra gli altri, la foresta scandinava, il lago dei cigni, la pioggia. La proiezione degli ambienti è accompagnata da adeguati temi sonori e olfattivi.



Questi ultimi vengono rilasciati nell'abitacolo attraverso quattro fragranze realizzate dalla Byredo, diffuse tramite una bocchetta d'aerazione posizionata nella console centrale.



Lo studio non rimarrà fine a se stesso ma è destinato a entrare in produzione. Nei prossimi mesi debutterà sui modelli S90 Excellence commercializzati in alcuni mercati mondiali, tra cui la Cina, che è quello più importante in assoluto per la berlina svedese.



Riguardo al prototipo, Robin Page, responsabile del design presso Volvo Cars, chiarisce: ''La Ambience Concept ridefinisce il concetto di lusso proiettandolo al di là delle scelte materiali, creando una vettura in grado di connettersi con i sensi dei passeggeri. Il progetto analizza come si sentono le persone sedute all'interno dell'auto, consentendo loro di influenzare il proprio umore e stato di benessere. La Ambience dimostra il livello di attenzione che abbiamo per l'individuo, attenzione che inizia con la sicurezza e si estende fino al benessere della persona nel suo complesso''.