Nuovo suv Lamborghini Urus a Roma, la grande 'destrezza'

Che spettacolo (quasi da Oscar) vedere Urus, il nuovo suv Lamborghini, entrare a far parte degli scorci di Roma resi celebri dal film 'La Grande Bellezza', ma anche muoversi con inaspettata agilità sui sanpietrini delle viuzze della Capitale, affrontare con grinta gli sterrati della campagna romana e fermare i cronometri della pista di Vallelunga su tempi da supercar. Nella presentazione dinamica alla stampa internazionale, organizzata proprio a Roma, questo colosso da 5 metri e 10 e oltre 2 tonnellate e mezzo di peso ha dimostrato di possedere doti inaspettate, una 'destrezza' degna degli scooter e delle minicar che punteggiano le strade della Capitale ma che si traduce - grazie ai 650 Cv e agli 850 Nm di coppia massima erogati dal motore V8 biturbo 4.0 - anche in qualità dinamiche uniche nel panorama mondiale del settore. Facile il riferimento - analizzando le capacità di Urus - al sistema di gestione Anima, che mai come in questo modello trasforma carattere e risposta dei sistemi di bordo, adeguando il comportamento alla situazione o a ciò che desidera il pilota attraverso l'inserimento di 5 modalità regolabili tramite il Tamburo: Strada, Terra, Neve, Sport e Corsa.



La 'destrezza' di Urus deriva anche dalla presenza del sistema sterzante posteriore introdotto da Lamborghini con Aventador S. L'angolo delle ruote al retrotreno può variare fino a +/- 3,0 gradi, a seconda della velocità e della modalità di guida selezionata. E se alle alte velocità la sterzata è in fase, permettendo andature in curva ancora più elevate, quando Urus si muove in città, a bassa velocità, l'angolo di sterzata dell'asse posteriore è opposto (cioè in controfase) rispetto a quello delle ruote anteriori. La positiva conseguenza è una riduzione del passo fino a 600 mm che ottimizza l'agilità dell'imponente suv del Toro e riduce il raggio di sterzata, a tutto vantaggio della manovrabilità. In off-road, come sui tratti asfaltati più veloci, il sistema a trazione integrale di Urus garantisce una dinamica di guida sicura e altamente reattiva in tutte le condizioni atmosferiche.



Il differenziale centrale autobloccante Torsen assicura i massimi livelli di controllo e agilità in ogni situazione, soprattutto su terra e sabbia. Di serie, la coppia è ripartita con un rapporto di 40/60 sugli assi anteriore/posteriore indipendenti, con una coppia dinamica massima del 70% davanti o dell'87% dietro, migliorando la trazione sull'asse che offre il maggiore attrito al suolo. La ripartizione attiva della coppia avviene attraverso un differenziale posteriore che distribuisce istantaneamente la potenza a ogni singola ruota per migliorare la trazione in base allo stile di guida e all'aderenza sulla strada e che migliora anche il controllo dello sterzo. In questo modo lo sforzo di sterzata diminuisce e la maggiore agilità permette di affrontare le curve a velocità più alta, adottando una guida più sportiva. Il movimento di imbardata è controllato, evitando il sottosterzo in curva e lo slittamento degli pneumatici in accelerazione. Anche le sospensioni di Urus evidenziano una grande 'destrezza'. Vista la diversità di condizioni e situazioni che deve poter affrontare, il nuovo suv Lamborghini - tramite il sistema Anima - si adatta nella posizione Strada con sospensioni regolate per migliorare il confort mentre, in modalità Sport, Urus si abbassa per assicurare stabilità e precisione anche alle andature elevate. In modalità Corsa, la vettura minimizza il rollio ed è ancora più precisa e orientata alle prestazioni.



Infine nelle tre modalità off-road, Neve, Terra e Sabbia, la maggiore altezza da terra consente di superare gli ostacoli in tutta sicurezza con barre antirollio che, in curva, assicurano un movimento asimmetrico e indipendente per ottimizzare la trazione. Urus è il primo modello Lamborghini in cui viene utilizzato il sistema elettromeccanico attivo di stabilizzazione antirollio. Grazie al disaccoppiamento attivo degli stabilizzatori, questo sistema assicura la massima riduzione dell'angolo di rollio sulle strade accidentate, sia nei tratti rettilinei che in curva, ma continua a garantire una guida agile e una sterzata reattiva. (ANSA)