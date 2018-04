Maybach Ultimate Luxury, supersuv che è anche sala da the

ROMA - Si chiama Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury ed appare, ad osservarla senza tener conto del contesto a cui è destinata, una 'folle' interpretazione di ciò che può essere inserito in un'automobile di lusso, o meglio di superlusso. Ci sono materiali preziosi, alcuni mai visti in una quattro ruote, e una dotazione di accessori (servizio in porcellana da the compreso) e finiture espressamente pensate per accontentare i gusti e le bizzarre richieste dei ricchi cinesi. Se si pensa però che il modello che Mercedes potrebbe far derivare - per la gamma luxury Maybach - da questa concept metà suv e metà berlina retrò con destinazione Cina (e pochi altri Paesi in cui l'esibizionismo motoristico è ancora una realtà) allora l'operazione Ultimate Luxury appare più che giustificata. Questa showcar combina il confort e i vantaggi tipici di un'ammiraglia (l'ispirazione è la Classe S) con le caratteristiche dei suv full size, come la spaziosità interna, la posizione alta dei sedili e l'aspetto atletico. Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury è concepito come veicolo elettrico che monta quattro compatti motori elettrici sincroni a magnete permanente ed è dotato di trazione integrale completamente variabile.



"E' un archetipo assolutamente nuovo, come non si era mai visto prima - afferma Gorden Wagener, responsabile del design di Daimler AG. - il nostro concept combina i tratti tipici di un suv con quelli di una berlina, dando vita a un veicolo ultramoderno con design a tre volumi. Con sensualità e pura raffinatezza abbiamo creato un'auto senza tempo, che conferma il ruolo di Mercedes-Maybach come marchio di extra-lusso". Questa insolita auto fonde le influenze dell'emisfero occidentale con quelle dell'emisfero orientale, producendo un vivace dialogo culturale che si esprime attraverso molti dettagli. Ne è un esempio il Magic Wood - ossia il legno d'ebano - che viene tradizionalmente impiegato nella fabbricazione di mobili cinesi. Gli interni di Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury mettono in scena un vivace contrasto tra l'accentuato orientamento sportivo e la lussuosa spaziosità.



Trovano impiego tonalità tipiche del marchio, come oro rosé, bianco cristallo e pearl grey. Forme filanti, tessuti raffinati e componenti in alluminio creano un interessante contrasto tra i dettagli sportivi di un suv e la leggerezza di una berlina. Dal momento che Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury è stata concepita principalmente per l'utilizzo con autista, un'attenzione particolare è stata dedicata alla progettazione del vano posteriore, dove si percepisce chiaramente la grande spaziosità dell'abitacolo. Il posto di guida e la plancia sono invece ridotti all'essenziale. Le bocchette di ventilazione, che riprendono il motivo della mascherina del radiatore, incorniciano la plancia con due schermi da 12,3 pollici.



La spaziosità viene ulteriormente accentuata dall'altezza ridotta della plancia e dalla parte inferiore chiara a contrasto. Per sottolineare la leggerezza estetica, la cornice color oro rosé dei sedili anteriori è aperta, in modo da lasciare visibile la pelle bianca. All'elegante luminosità degli interni contribuiscono la tonalità bianco cristallo, la raffinatissima pelle nappa e il sensuale tono marrone, che sulla plancia portastrumenti viene valorizzato da una leggera finitura metallica. Le superfici lucide in alluminio creano riflessi e accentuano i caratteristici gusci dei sedili dal rivestimento color oro rosé.