Anche Land Rover prepara un baby suv rivale di Jeep Renegade

ROMA - Land Rover, la marca britannica che 70 anni fa ha inventato il fuoristrada per impieghi civili e che vanta oggi, assieme alla 'cugina' Jaguar, una delle gamme più articolate di suv. starebbe di ampliare ulteriormente la sua offerta, puntando verso il basso. Come anticipa il magazine Autocar, l'ipotesi è quella della riedizione di un 4x4 'entry level' come lo era stato negli Anni '90 il Freelander, restando nel segmento dei modelli compatti che è commercialmente uno dei più attivi al mondo. Il nuovo suv Land Rover dovrebbe avere una misura di poco sopra i 4 metri di lunghezza, con ingombri paragonabili a quelli di un'auto 'cittadina' tradizionale ma con tutti i vantaggi del DNA della Casa di Solihull. Previsto per l'inizio del prossimo decennio il baby-suv Land Rover potrà sfruttare le sinergie del Gruppo Tata - che dal 2008 possiede l'azienda assieme a Jaguar - per condividere, magari anche a livello industriale, le capacità produttive in India e quelle di diffusione commerciale nell'area asiatica. Il progetto era già stato avviato negli scorsi anni, ma poi 'congelato' per dedicare risorse finanziarie e umane alla nuova gamma di suv di taglia medio-grande e grande, come Discovery Sport, Discovery e Velar. Ora il perdurante successo di modelli compatti, come la Jeep Renegade, ha spinto la Casa britannica a riavviare lo sviluppo, mantenendo - pur con i dovuti aggiornamenti - il look squadrato e più 'fuoristradistico' dei concept DC100 da cui deriverà anche il modello erede della Defender.