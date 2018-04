Nissan produrrà una 'quasi Micra' per i mercati emergenti

ROMA - Come già era accaduto in passato, Nissan ha deciso di mantenere differenti caratteristiche per la compatta March prodotta nei cosiddetti mercati emergenti rispetto a quelle dalla Micra europea, ma di avvicinare il design alla vettura occidentale, un grande successo nei nostri mercati. Altra importante novità - lo anticipa il sito specializzato indiano Overdrive - saranno le dimensioni, che faranno salire la March 2019 in una fascia più elevata rispetto all'attuale segmento A, per competere con modelli come Volkswagen Polo, Peugeot 208 e Ford Fiesta che mostrano di essere molto graditi anche fuori dall'Europa. Per realizzare l'operazione 'Nuova March' Nissan utilizzerà l'ultimo arrivato nella sua gamma per l'Asia e l'America, il modello Kicks che ispirandosi al Juke, sta portando su molti mercati la formula del crossover urbano. Kicks, che viene fabbricato in Brasile, Cina, Malesia e Messico, è realizzato sulla piattaforma semplificata V del Gruppo, la stessa della Nissan Note ed ha dimensioni superiori a quelle di Juke. Il progetto prevede dunque di sfruttare questa 'base' per realizzare una berlina 5 porte di segmento B alto, con un design accattivante e contenuti paragonabili a quelli che caratterizzano Micra, come la plancia multimediale con display già dalla versione d'ingresso, il climatizzatore, le luci diurne a Led, la telecamera posteriore e il sensore di parcheggio. Come si rileva dai disegni depositati in Brasile - altro Paese in cui verrà fabbricata - da Nissan all'INPI (Istituto nazionale della proprietà industriale) la somiglianza della March 2019 con la Micra è notevole, anche se si notano leggere differenze dimensionali. Il lancio è previsto con tempistiche diverse a seconda dei mercati dal 2019, mentre Kicks dovrebbe completare i suoi debutti - compreso quello negli Stati Uniti, in cui arriva dal Messico - entro il prossimo luglio.