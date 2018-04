Con I.D. R Pikes Peak sfida Volkswagen a cronoscalata americana

ROMA - La Volkswagen ha svelato il concept elettrico I.D. R Pikes Peak, sportiva elettrica ad altissime prestazioni con cui punta a conquistare il primato nell'omonima cronoscalata che si arrampica sulle cime alle spalle di Colorado Springs e su cui si disputa la famosa ''Race to the clouds''. Equipaggiata con due motori a zero emissioni che complessivamente erogano 680 Cv di potenza e 650 Nm di coppia massima, la racing car tedesca vanta performance da Formula 1, grazie anche a un peso di meno di 1.100 kg: accelera, infatti, da 0 a 100 km/h in soli 2,25 secondi. Monta speciali batterie agli ioni di litio ad alto voltaggio e densità che si ricaricano in frenata, grazie al recupero dell'energia cinetica. Il 20% dell'elettricità utilizzata nella prova sarà proprio di ''recupero''.



La sfida al record è stata fissata per il 24 giugno: nel mirino della I.D. R c'è il primato per vetture elettriche di 8'57''118. Con i suoi 1.440 metri di dislivello, la Pikes Peak è uno dei tracciati in salita più impegnativi al mondo: la partenza è fissata a 2.862 metri di altitudine, l'arrivo dopo 19,99 chilometri e 156 curve è a quota 4.302 metri. ''L'obiettivo di Volkswagen - ha chiarito Frank Welsch, membro del board della Casa di Wolfsburg - è raggiungere la vetta dell'elettromobilità con la famiglia di veicoli I.D. Il coinvolgimento nella Pikes Peak non solo segna un trend per il nostro futuro nel motorsport ma è in assoluto anche di grande significato simbolico''.