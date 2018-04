Supersuv Maybach GLS 560, novità Mercedes al Salone Pechino

ROMA - Mercedes si appresta a svelare al Salone di Pechino, che aprirà al pubblico il 25 aprile, un nuovo supersuv di lusso, derivato dall'ultima generazione del modello GLS. La Casa della Stella a Tre Punte ha preso la decisione di allargare l'offerta 'firmata' Maybach - brand luxury abbandonato come marca indipendente del Gruppo Daimler nel 2012 e ora diventato un livello di personalizzazione e allestimento specifico per alcuni modelli Mercedes - proprio in funzione del grande successo ottenuto con la Classe S Maybach. L' operazione è relativamente semplice: trasferire al suv più 'importante' della sua gamma, il GLS 500, le stesse peculiarità della Classe S Maybach in termini di design, equipaggiamenti, finiture ed esclusività meccaniche. Ecco perché il magazine britannico Autocar, che ha raccolto sull'argomento le confidenze ''di un manager Mercedes di alto livello'', ipotizza la presenza sotto al cofano del nuovo propulsore V8 4.0 tipo M177 che è stato realizzato da AMG per la S 560. Nonostante il livello di potenza erogata da questo motore biturbo (470 Cv) il primo suv Maybach (che dovrebbe appunto chiamarsi GLS 560) arriverebbe sul mercato in una posizione relativamente svantaggiata rispetto agli altri competitor nel segmento luxury prestazionale, essendo meno performante del nuovo Bentley Bentayga V8 da 550 Cv e del prossimo Rolls-Royce Cullinan da 570 Cv. E ben al di sotto del Maserati Levante Trofeo da 590 Cv e del Lamborghini Urus da 650 Cv.



Mercedes Maybach GLS 560 dovrebbe debuttare il prossimo anno, ad un livello di prezzo che Autocar ipotizza possa partire da 120.000 sterline, cioè da 138.000 euro.