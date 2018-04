ROMA - Skoda punta sul mercato cinese e concretizza l'impegno con la presentazione - il prossimo 25 aprile al Salone di Pechino - di un inedito suv concepito espressamente per quel mercato e per l'ampia 'fetta' di clientela rappresentata dai giovani che vivono nelle grandi aree urbane. Da quando è rientrata in Cina, cioè dal 2007, la marca boema del Gruppo Volkswagen ha visto incrementare costantemente la propria quota, tanto che dopo un 2017 chiuso con un +2,5% a 325mila unità immatricolate, oggi la Cina rappresenta per Skoda il principale suo mercato, con quasi il 25% della produzione totale venduta in questo Paese. L'offensiva si basa sulla JV annunciata nel 2016 tra Volkswagen e SAIC Motor Corporation Limited e che prevede nello specifico un investimento sull'arco temporale di 5 anni di oltre 2 miliardi di euro, con il debutto in Cina di un'offerta allargata di modelli con propulsioni alternative e una specifica gamma di suv. Il modello prefigurato dal concept che sarà svelato ad Auto China 2019 andrà a competere in un segmento che in questo momento rappresenta oltre il 30% delle vendite totali nel Paese e che è attualmente coperto da Skoda con i due soli modelli Karoq e Kodiaq.