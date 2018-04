Dopo la passerella di Milano, 500 Collezione in tour europeo

MILANO - Non solo la suggestiva passerella della Design Week 2018 a Milano, ma poi - come si conviene ad una vera star - il tour di 500 Collezione proseguirà nelle principali capitali europee della moda: Londra, Berlino, Madrid e Parigi. "Un doveroso tributo allo stile senza tempo di 500 - ha detto ieri Luca Napolitano, head of Fiat & Abarth brands per la regione Emea, durante un evento organizzato in zona Tortona, cuore pulsante del Fuorisalone durante la Design Week - che nella nuova serie speciale Collezione indossa una splendida livrea bicolore Primavera che annuncia l'arrivo della bella stagione". La nuova 500 Collezione sarà accolta da tutti gli appassionati dello stile italiano che avranno così la possibilità di ammirare l'affascinante novità che celebra i il suo essere senza tempo, la sua proverbiale iconicità e la personalità sempre alla moda. La 500 è un'icona senza tempo e a testimoniarlo, un risultato unico nel mondo automotive: nel suo undicesimo anno di vita ha fatto registrare la sua miglior performance di sempre, a livello europeo, con oltre 58.000 unità vendute nel primo trimestre 2018. "Quello tra 500 e moda un abbinamento molto azzeccato - ha sottolineato Napolitano - e non si tratta certo di una moda passeggera, visto che quest'anno festeggiamo i dieci anni dalla prima delle serie speciali dedicate alla 500. Ne abbiamo realizzate 30, ed ogni volta siamo entrati in territori diversi.



Dalla Diesel, la Gucci, la GQ e oggi la Collezione nel campo della moda, alla Riva e all'Abarth Rivale nella nautica di lusso. Ci sono poi state la 500 Anniversario e la 500 60th per celebrarne i 60 anni lo scorso anno. E non dimentichiamo le 500 Mirror, che hanno aperto al mondo dei millennials e della connettività". Disponibile con carrozzeria berlina ma anche nella più esclusiva versione cabrio, la serie speciale 500 Collezione evidenzia dettagli che sono frutto di una reinterpretazione moderna dei tratti estetici distintivi dell'antesignana. E' il caso delle cromature specifiche sul paraurti anteriore, sul cofano e sulle calotte degli specchietti. Tra le sue peculiarità le nuove livree che, abbinate ai cerchi in lega da 16 pollici presenti di serie, 'annunciano' esteticamente l'arrivo della bella stagione. E' possibile scegliere tra i nuovi bicolore Primavera (bianco e grigio), bicolore Acquamarina (bianco e verde) e l'Avorio Taormina, in alternativa al Bianco Gelato e al Blu dipinto di Blu, tutti impreziositi dalla linea di bellezza grigio/bianco/grigio. L'elegante logo Collezione in corsivo spicca cromato sul portellone posteriore. La stessa eleganza caratterizza anche l'abitacolo che mostra scelte originali. La plancia riprende il colore esterno, bianco nell'abbinamento con il bicolore Primavera e verde in abbinamento al bicolore Acquamarina. Per l'ambiente interno si sono scelti colori freschi come il Bicolore dei sedili, con la seduta grigia a strisce e la lunetta superiore in avorio, firmati dal logo 500 ricamato. La nuova serie speciale offre il meglio della tecnologia in termini di connettività. Sono disponibili la radio Uconnect 7'' HD Live, che può integrare le funzionalità Apple CarPlay e Android Auto e il navigatore con mappe Tom Tom. Tra le opzioni tecnologiche della vettura spiccano anche il display 7'' TFT - il più ampio della categoria - e per gli amanti della musica il sistema Beats Audio HiFi. La Collezione è disponibile con tutte le motorizzazioni presenti nella gamma 500, che - ricorda Fiat - è proposta a partire da 99 euro al mese, con la formula che prevede che dopo 48 mesi si possa decidere di tenerla, cambiarla o restituirla.