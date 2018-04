Con Ford Tourneo Custom l'ufficio mobile diventa fashion

MILANO - Ford Italia ha scelto il palcoscenico di tendenza della Design Week per il debutto nazionale del rinnovato Tourneo Custom, variante destinata al trasporto passeggeri del commerciale da 1 tonnellata Transit Custom. Recentemente ristilizzato, aggiornato in oltre duemila e duecento componenti, il veicolo dell'Ovale Blu porta al debutto un'inedita configurazione dei sedili di tipo vis à vis, che può essere sfruttata tanto per viaggi in famiglia all'insegna dell'allegria quanto per riunioni d'affari ''on the road''.



Caratteristica che, insieme allo stile rivisto in chiave ''premium'', addirittura 'cool' nella variante ''sport'' con strisce longitudinali sul cofano e kit estetico specifico, lo rende un potenziale ufficio mobile fashion.



Comodo, rifinito con livelli di cura dei dettagli di tipo automobilistico, nella nuova variante top di gamma Titanium X sfoggia fari di tipo Xenon e poltrone in pelle che garantiscono un comfort elevato e sistema multimediale Sync 3 con navigatore satellitare e telecamera posteriore di posteggio. Le singole bocchette d'aerazione regolabili, sistemate sul cielo del mezzo in corrispondenza delle poltrone e le sei prese USB permettono a ogni occupante di lavorare o giocare nel massimo comfort, anche durante i lunghi viaggi autostradali. Disponibile sia in configurazione a 8 posti sia a 9 posti, in questo caso con panchetta anteriore da due passeggeri, ha nella versatilità una delle sue caratteristiche vincenti. Le singole poltrone delle due file posteriori, tutte facilmente asportabili dal veicolo, sono regolabili in maniera indipendente. Le tre centrali possono essere sistemate a piacimento sia fronte marcia sia, appunto, vis à vis con le tre posteriori. I posti centrali si possono ripiegare per formare dei tavolini.



Riconoscibile frontalmente dalla variante merci Transit per la calandra con cinque listelli cromati anziché tre, equipaggiato con il sistema multimediale Sync 3 che assicura la connettività con smartphone e tablet (supporta i sistemi Apple CarPlay e AndroidAuto), necessaria anche per gli impieghi lavorativi, il Tourneo offre viaggi da prima classe, in un ambiente elegante. Migliorato per comfort acustico, porta al debutto un cambio automatico a 6 rapporti di origine americana in abbinamento al motore Diesel 2.0 EcoBlue da 130 ne 170 Cv che ne rende rilassante la guida tanto in città quanto in autostrada. In gamma c'è anche una versione da 105 Cv della medesima unità a gasolio, proposta solo con cambio manuale. A livello di dispositivi tecnologici per la sicurezza di marcia da segnalare la disponibilità del sistema di frenata automatica d'emergenza con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni (Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection), del monitoraggio della corsia di marcia (Lane Keeping Alert), della stabilizzazione antivento laterale (Side Wind Stabilisation) e del controllo adattivo della velocità di crociera (Adaptive Cruise Control).



Disponibile con due passi, due lunghezze e 4 livelli di allestimenti (Trend, Titanium, Titanium X e Sport), il Tourneo Custom viene proposto in Italia con prezzi che partono da 30.500 euro Iva esclusa e, per il periodo di lancio, con un leasing di 48 mesi da 220 euro al mese e anticipo di 2.500 euro.