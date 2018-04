Bmw democratizza le superprestazioni con M2 Competition

ROMA - Bmw prova a 'democratizzare' la sportività assoluta legata al brand M lanciando la nuova M2 Coupé Competition, con motore 6 cilindri (lo stesso di M3 e M4) da 410 Cv, in combinazione con la compatta carrozzeria della Serie 2 a due porte. Non a caso il debutto per questo modello - definibile rispetto alle altre M della Casa di Monaco - un entry level, Bmw ha scelto Auto China 2018, la grande kermesse dei motori che si apre a Pechino il 25 aprile. In quello che è il più grande mercato al mondo il marchio bavarese è noto da tempo e ormai apprezzato da un vasto pubblico, e questo 'passo' in direzione del pubblico più giovane e appassionato si basa sulla precisa valutazione della passione per i motori e le alte prestazioni che sta diffondendosi - una positiva epidemia per il settore dell'automotive - in Cina. Oltre ad alcune modifiche nel frontale che rendono più aggressivo il look di M2 Competition e adeguano la vettura alla esigenza di far respirare il poderoso 6 cilindri TwinPower Turbo, questa coupé prestazionale garantisce emozioni davvero forti: grazie ai 550 Nm di coppia l'auto nella variante 'base' scatta da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi (cioè 2 decimi meglio della M2 normale) e raggiunge una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. La M2 Competition può però essere ordinata con il pacchetto M Driver per aumentare la velocità massima a 280 km/h, cioè 10 km/h in più rispetto alla M2 Coupé con identica variante M Driver. Un doppio sistema di scarico con controllo elettronico delle alette offre il caratteristico suono M e, solo per i Paesi dell'UE che lo richiedono, M2 Coupé Competition viene completata con filtro antiparticolato Otto (OPF) per ridurre ulteriormente l'inquinamento da polveri sottili.